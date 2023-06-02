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Konya'da evde tabancayla öldürülen çiftin oğlu tutuklandı

Konya'da evde tabancayla öldürülen çiftin oğlu tutuklandı

Güncel Haberler

Konya'nın Çumra ilçesinde bir çiftin evde tabancayla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Suçunu itiraf ettiği öne sürülen zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mücahit Mustafa Çoban sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Konya'nın Çumra ilçesinde bir çiftin evde tabancayla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İçeri Çumra Mahallesi'ndeki evde imam Hüseyin (57) ile eşi Mürüvvet Çoban'ın (55) dün tabancayla öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili, çiftin oğlu M.Ç. (27) gözaltına alındı.

Suçunu itiraf ettiği öne sürülen zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mücahit Mustafa Çoban sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çiftin cenazeleri ikindi vakti İçeriçumra Mahalle Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Kaynak: AA / Anıl Kuru - Güncel

Mustafa Çoban Çumra Konya Güncel Haberler

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