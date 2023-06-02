Konya'da evde tabancayla öldürülen çiftin oğlu tutuklandı

Konya'nın Çumra ilçesinde bir çiftin evde tabancayla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Suçunu itiraf ettiği öne sürülen zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mücahit Mustafa Çoban sulh ceza hakimliğince tutuklandı.