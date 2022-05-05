Konya'da evde çıkan yangın söndürüldü

KONYA (AA) - Konya'nın merkez Karatay ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Şemsi Tebrizi Mahallesi'nde Yasir Ramazan E'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden ev sahibi, eşini ve 2 çocuğunu alarak evden çıktı.

Evde bulunan parasını almak için tekrar içeri giren Yasir Ramazan E. bu sırada dumandan etkilendi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Dumandan etkilenen Yasir Ramazan E. ambulansla hastaneye kaldırıldı.