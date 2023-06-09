Konya'da evde çıkan arbedede yaralanan kadının oğlu ve eski kız arkadaşı gözaltına alındı

Konya'nın Karatay ilçesinde bir evde çıkan arbedede yaralanan kadının oğlu ve eski kız arkadaşı gözaltına alındı. Sağlık durumu iyi olan kadın, oğlunun yanlışlıkla yüzüne çarptığını ve şikayetçi olmadığını söyledi.

Konya'da bir evde çıkan arbedede yaralanan kadının oğlu ve eski kız arkadaşı gözaltına alındı.

Karatay ilçesi Şemsitebrizi Mahallesi'nde yaşayan M.S. (32), kendisi gibi işitme engelli olduğu öğrenilen ve aralarında husumet bulunan eski kız arkadaşı A.K'yi (30) eve aldığı için annesi Y.S. (72) ile tartışmaya başladı.

Çıkan arbedede yaralanan Y.S. ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı, evde bulunan M.S. ile A.K. polis ekiplerince gözaltına aldı.

Sağlık durumu iyi olan kadının polise verdiği ifadesinde, oğlunun kolunun yanlışlıkla yüzüne çarptığını, şikayetçi olmadığını ve koruma talebinin bulunmadığını söylediği öğrenildi.

A.K. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, M.S. adliyeye sevk edildi.