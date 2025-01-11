Konya'da Etkili Sis Görüş Mesafesini Düşürdü
Konya kara yolunda sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye düştü. Trafikteki sürücüler uyarıldı.
Konya kara yolunda etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.
Kentte, sabah saatlerinden itibaren sis etkisini gösterdi.
Konya kara yolunda görüş mesafesinin yer yer 10 metreye düştüğü trafikte sürücüler, araçlarıyla dikkatli ilerledi.
Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel