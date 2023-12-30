Konya'da etkili olan sis, sürücülere zor anlar yaşattı
Konya'yı çevre illere bağlayan kara yollarında sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sürücülere zor anlar yaşatan sis nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Trafik ekipleri sürücüleri, dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Sis, kent merkezinde de etkili oldu.
Konya'da etkili olan sis, sürücülere zor anlar yaşattı.
Konya'yı çevre illere bağlayan kara yollarında sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.
Sürücülere zor anlar yaşatan sis nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.
Trafik ekipleri sürücüleri, dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.
Sis, kent merkezinde de etkili oldu.