Konya'da eski sevgilisi tarafından öldürülen kadın, tehdit mesajları nedeniyle uzaklaştırma kararı aldırmış

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, eski sevgilisi tarafından silahla öldüren kadının, tehdit mesajları nedeniyle uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

Feritpaşa Mahallesi Şahinağa Sokak'taki bir sitenin önünde eski sevgilisi A.Y. (44) tarafından öldürülen 4 çocuk annesi Ümmü D'nin (42) şubat ayında polis merkezine gidip şikayetçi olduğu öğrenildi.

Ümmü D'nin, polisteki ifadesinde, görüşmek istemediğini söylediği A.Y'nin kendisini sürekli rahatsız ettiğini ve kızının nişanlısı vasıtasıyla kendisini ölümle tehdit ettiğini belirttiği bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine A.Y. hakkında uzaklaştırma kararı verildiği, olaydan 14 gün önce de bu uzaklaştırma kararının yenilendiği öğrenildi.

Olay

Selçuklu ilçesinde, 24 Haziran'da oturduğu siteye girdiği sırada eski sevgilisi Ümmü D'yi silahla öldüren A.Y, aynı silahla intihar etmişti.