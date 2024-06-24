Konya'da Eski Sevgili Cinayeti ve İntihar

Konya'nın Selçuklu ilçesinde oturduğu siteye girdiği sırada eski sevgilisini silahla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

Feritpaşa Mahallesi Şahinağa Sokak'taki bir sitede 4 çocuğuyla yaşayan Ümmü D. (42), ekmek alıp evine döndüğü sırada site girişinde eski sevgilisi A.Y. (44) ile karşılaştı.

A.Y, Ümmü D'yi silahla vurduktan sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ümmü D. ile A.Y. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.