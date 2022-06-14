Konya'da eski gelinini bıçakla yaralayan kayınvalidenin yeniden yargılanmasına başlandı Konya'da, eski gelinini bıçakla ağır yaraladığı gerekçesiyle 12 yıl 6 ay hapis cezası verilen kayınvalide, istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden yargılanıyor. Konya'da, eski gelinini bıçakla ağır yaraladığı gerekçesiyle 12 yıl 6 ay hapis cezası verilen kayınvalide, istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden yargılanıyor. Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla dahil olan tutuklu sanık Safiye B. ile taraf avukatları katıldı. Söz verilen Safiye B, olay nedeniyle pişman olduğunu belirterek, tahliyesini ve beraatini istedi. Sanık avukatı da müvekkilinin psikolojik problemler yaşadığını iddia ederek, "Safiye B. geçmişte psikolojik tedavi de görmüştür. Olay anında öldürme kastı yoktur." ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, Safiye B'nin akıl sağlığına ilişkin sağlık raporu hazırlanmasına ve tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Safiye B. (49), geçen yıl 11 Nisan'da merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi'nde boşandığı eşinin oğlu Mustafa A'nın evine gitmiş, tartıştığı eski gelini Türkan A'yı bıçakla yaralamıştı. Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Safiye B'ye "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan iyi hal indirimiyle 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Konya Bölge Adliye Mahkemesi, mağdur Türkan A'nın "yaralanma derecesinin tam tespitinin yapılması gerektiği" gerekçesiyle sanığın yeniden yargılanmasına karar vermişti. AA / Melike Keskin - Güncel Konya Güncel Haberler

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