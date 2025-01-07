Konya'da Eşinin Sığınak Kapısına Gelerek Bıçakla Kapıyı Kırmaya Çalıştı, Kadın Camdan Atladı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, tartıştığı eşi elinde bıçakla sığındığı eve gelip kapıyı kırmaya çalışınca pencereden atlayan kadın yaralandı.

Değirmenci Mahallesi'nde yaşayan Canan S. ve eşi Ahmet S. bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Evden ayrılan Canan S, teyzesinin Ord. Prof. Sadi Irmak Caddesi'nde bulunan evine sığındı.

Elinde bıçakla eve gelen Ahmet S'nin kapıyı kırmaya çalışması üzerine Canan S, 2. kattaki evin camından atladı.

Yaralanan Canan S. olay yerine çağrılan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan Ahmet S'yi yakalayarak gözaltına aldı.