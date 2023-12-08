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Konya'da Eşini Silahla Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Talep Edildi

8 Aralık 2023 16:37 Son Güncelleme: 16:38 Abone Ol

Konya'da eşini silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığın, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Duruşmaya sanığın avukatı, çocukları ve tanıklar katıldı. Mahkeme heyeti sanığın çocuklarını dinledi ve tanıkların ifadelerini aldı. Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Duruşma eksik hususların giderilmesi için ertelendi.