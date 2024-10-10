Konya'da Eşini Öldüren Hüseyin Akbulut'a Ağırlaştırılmış Müebbet

KONYA'da, eşi Zeliha Akbulut'u (26) 3 çocuğunun gözü önünde öldürdüğü suçlamasıyla 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan yargılanan, ilk duruşmadan sonra cezaevinden telefonla aradığı komşusunun oğlu E.Y.'yi eşiyle ilişkisi olduğuna yönelik yalancı şahitlik yapmak için tehdit ettiği belirtilen Hüseyin Akbulut (33), indirimsiz, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Cihanbeyli ilçesi İnsuyu Mahallesi'nde oturan kasap Hüseyin Akbulut, 8 yıllık eşi, 3 çocuğunun annesi Zeliha Akbulut'u, 31 Ağustos 2023'te bıçaklayıp, tabancayla öldürdü. Teslim olan şüpheli tutuklandı, Zeliha Akbulut'un cenazesi, Ilgın ilçesinde toprağa verildi.

İfadesinde suçunu itiraf eden Hüseyin Akbulut, "Olay günü dedeme gitmek için yola çıktık. Yolda tartışıyorduk. Sapa bir yola girdim, bu sırada eşim yolu değiştirdiğimi fark etti. Önce bıçakladım, arabadan inip kaçmaya çalışınca da tabancayla başından vurdum. Daha sonra ana yola çıkarak arkadaşımı arayıp, yakıtımın bittiğini söyledim. Arkadaşım geldi, çocukları dedeme bıraktık. Sonrasında gidip teslim oldum. Uyuşturucu bağımlısıyım. Olay günü de uyuşturucunun etkisindeydim. Eşim 3 ay önce bu yüzden babasının evine döndü. Ben de gidip, evlerinin önünde 15 gün arabanın içinde yattım. Böyle ikna edip, eve dönmesini sağladım" dedi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle Hüseyin Akbulut hakkında 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Konya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede, Hüseyin Akbulut'un olay günü kullandığı araçta kenevir kırıntıları, dedesine ait evde de uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi. Öte yandan devlet korumasındaki çocukları, Zeliha Akbulut'un ailesine teslim edildi.

CEZAEVİNDEN ARADI

Hüseyin Akbulut'un ilk duruşmadan sonra geçen mart ayında cezaevinden telefonla aradığı komşusunun oğlu E.Y.'yi, 'Eşiyle ilişkisi olduğu'na yönelik yalancı şahitlik yapmak için tehdit ettiği ortaya çıktı. E.Y., Cihanbeyli Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. İfadesinde, Akbulut'un kendisine, "Senin 2 kelimen beni 20 sene aşağıya indirecek. Sadece sen gel, mahkemeye ifadeni ver, kimse bilmeyecek bunu" dediği belirtildi.

Konya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen karar duruşmasında Hüseyin Akbulut, son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık Akbulut, Zeliha Akbulut'un yakınları ve taraf avukatları katıldı. Son sözü sorulan Akbulut, "Pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, Hüseyin Akbulut'u indirim uygulamadan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.