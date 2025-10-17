Haberler

Konya'da Eşini Bıçaklayarak Öldüren Kadının Yargılamasına Başlandı

Konya'da 17 yıllık eşi Ömer Ç.'yi bıçaklayarak öldüren Şerife Ç.'nin duruşması başladı. Sanık, eşi tarafından tehdit edildiğini ifade ederek kendini savundu. Mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Konya'da 17 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra polisi arayan kadının yargılamasına başlandı.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Şerife Ç. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müştekiler ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Şerife Ç'nin 13 yaşındaki kızı Z.K.Ç, olayı görmediğini ancak anne ve babasının sürekli kavga ettiğini söyledi.

Z.K.Ç, babasının çevresini tehdit ettiğini belirterek, "Olay gününde babam bana 'Dayını mı yoksa dedeni mi vurdurayım, yeğenini kaçırtayım mı?' gibi sözler söyledi." dedi.

Sanığın arkadaşı tanık Aynur T. ise zaman zaman sanığın kollarında ve yüzünde morluklar gördüğünü belirterek,"Şerife, eşinin kendisine baskı uyguladığını ve öldürmekle tehdit ettiğini anlatırdı. Ben de ayrılması gerektiğini söylerdim. O da bana 'Bildiğin gibi değil.' derdi. Şerife, eşinin hapisteyken kendisine dışarıya fazla çıkmaması için baskı yaptığını söylemişti." ifadesini kullandı.

Duruşmada söz verilen Şerife Ç, eşi Ömer Ç. ile olay günü yeğeninin doğum günü kutlamasında kavga ettiklerini ifade etti.

Kavgadan sonra eşiyle eve geldiklerini anlatan Şerife Ç, şunları kaydetti:

"Eve geldiğimizde eşim kızıma 'Kimi vurayım babam, dayını mı, dedeni mi vurayım?' gibi tehdit içerikli söylemleri vardı. Eşimin koltukta uyuması üzerine, kızıma babasının uyuduğunu kendisinin de uyuması gerektiğini söyledim. Olay günü beni ve ailemi ölümle tehdit etti. Ben de bize kötülük yapacağını düşünüp korkuya kapılarak mutfaktan bıçağı aldım, masanın üzerinde olan iple eşimin kollarını bağladım. Sonrasında kalbine doğru iki kez bıçağı savurdum. Çekyatın üzerinden düşmesiyle sırtından da bıçakladım. Eşimi bulunduğu yerde üzerini battaniyeyle örtüp kapıyı kapatıp 112'yi aradım ve kendimi ihbar ettim."

Mahkeme heyeti, Şerife Ç'nin, tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

Şerife Ç. (35), 23 Şubat'ta merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Safa Sokak'taki evlerinde tartıştığı eşi Ömer Ç'yi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınmış, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Davanın iddianamesinde, sanığın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

