Konya'da Eşini Bıçakla Öldüren Sanığın Yargılanmasına Devam

Güncelleme:
Konya'nın Meram ilçesinde eşini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Abdullah Küçüktaşdemir'in yargılanmasına devam edildi. Mahkeme sanığın cezai ehliyeti ile ilgili rapor hazırlanmasına karar verdi.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Abdullah Küçüktaşdemir, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya dahil oldu.

Mahkeme heyeti sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığına dair rapor hazırlanmasına ve tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Abdullah Küçüktaşdemir, Havzan Mahallesi'ndeki siteye özel ders vermek için giden eşi Ebru Küçüktaşdemir'i 25 Ekim 2024'te apartmanın önünde bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal
