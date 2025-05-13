DEM Partili Gülistan Koçyiğit ile İYİ Partili Turhan Çömez'in 'Fesih' kavgası

Başrolde iki isim vardı! TBMM'yi inleten "fesih" kavgası
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Abdullah Öcalan'dan terör örgütü PKK'nın feshine ilk yorum
Erdoğan 'Savaştan daha önemli tehdit' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor

"Savaştan önemli tehdit" demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor
Rusya-Ukrayna barış masası! Trump İstanbul kararını verdi

Rusya-Ukrayna barış masasında olacak mı? Trump İstanbul kararını verdi

Konya'da Eşi Ebru'yu Öldüren Sanığın Yargılamasına Devam Edildi

Konya'da Eşi Ebru'yu Öldüren Sanığın Yargılamasına Devam Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Meram ilçesinde eşi Ebru Küçüktaşdemir'i bıçakla öldüren Abdullah Küçüktaşdemir'in yargılanmasına devam edildi. Mahkemede dinlenen şahitler, maktulün boşanma istemesinin ardından yaşanan tartışmaları anlattı.

Konya'nın Meram ilçesinde eşi Ebru Küçüktaşdemir'i bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Abdullah Küçüktaşdemir (48) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, müştekiler ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Mahkemede şahit olarak dinlenen maktulün öğretmen arkadaşı F.Ç, Ebru Küçüktaşdemir'in sanıktan boşanmak istediğini ancak korktuğu ve tehdit edildiğini, son gün ise çok gergin bir şekilde derse geldiğini söyledi.

Olayın yaşandığı sitenin güvenlik görevlisi M.K. ise çiftin site bahçesinde tartışmaya başladığını ve zanlının bir cisimle kadına saldırdığını belirtti.

Diğer güvenlik görevlisiyle olaya müdahale ettiklerini dile getiren M.K, bu sırada zanlının kendilerine bıçak savurduğunu, ardından yardım çağırmaya gittiğini anlattı.

Sitenin diğer güvenlik görevlisi Y.Ü. de olaya müdahale etmeye geldiğinde zanlının bıçağı maktulün boğazına dayadığını, yere düştüklerinde ise bıçakladığını gördüğünü aktardı.

Mahkeme heyeti, tanık ve avukatların dinlenmesinin ardından, zanlının tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

-Olay

Havzan Mahallesi'nde 25 Ekim 2024'te yaşanan olayda Abdullah Küçüktaşdemir, bir siteye özel ders vermek için giden eşi Ebru Küçüktaşdemir'i aralarında çıkan tartışma sonucu bıçakla öldürmüş, zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ersun Yanal, Süper Lig'e geri dönüyor

Şampiyon takım ona emanet! Süper Lig'e geri dönüyor
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Çinli otomobil markası SWM Motors Türkiye'de üretim kararı aldı

Otomotiv devi Türkiye'ye geliyor! Fabrika açacağı kent belli oldu
Türk tekstil devi iflas etti

Darboğazdan çıkamayan dev marka iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
PKK'nın fesih kararı sonrası bir açıklama da İran'dan

PKK'nın fesih kararı sonrası bir açıklama da İran'dan
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.