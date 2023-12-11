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Konya'da Eniştesini Bıçaklayarak Öldüren Sanığın Yargılaması Devam Ediyor

11 Aralık 2023 14:49 Güncelleme: 14:50 Abone Ol

Konya'nın Karatay ilçesinde sokakta tartıştığı eniştesini bıçaklayarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanık, psikolojik tedavi gördüğünü öne sürerek tahliye talebinde bulundu. Mahkeme, sanığın akıl sağlığının tespiti için hastaneye sevk edilmesine ve tutukluluğunun devamına karar verdi.