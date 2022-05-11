"Engelliler Haftası" etkinlikleri yapıldı

Konya'da "10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası" kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Kültür Park gösteri alanında çeşitli etkinliklerin yer aldığı program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, programda, okullardaki eğitim hizmetinin iyileştirilmesi için gerek Milli Eğitim Bakanlığı gerekse diğer kurumların seferber olduğunu söyledi.

Özel öğrencilerle ve aileleriyle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu aktaran Özkan, "Bazen bir dezavantaj gibi algılanan durumların alınan manevi zevk ve neticesi itibariyle çok daha hayırlı olduğunu biliyoruz. Bu konuda duyarlılık ve sorumluluk bilinci olan anne, baba ve ebeveynleri ayrıca tebrik ediyorum." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük de Milli Eğitim Bakanlığının özel öğrenciler için hayata geçirdiği çalışmalara değinerek, tüm öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetlerine katkı sunmak için durmadan çalıştıklarını ifade etti.