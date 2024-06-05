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Konya'da Engelli Kişinin Cep Telefonu Kapkaç Yöntemiyle Çalındı

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Konya'da engelli bir kişinin cep telefonunu çalan 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin telefonu sattıkları tespit edildi ve telefon sahibine teslim edildi.

Konya'da engelli kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Sahibiata Mahallesi'nde engelli bir kişinin cep telefonunu çalan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, bölgedeki güvenlik kameralarından eşkalini belirlediği şüphelileri takibe aldı. Polisi fark ederek kaçmaya başlayan C.U. (24) ve A.K. (23), kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı.

Emniyete götürülen şüphelilerin, cep telefonunu sattıkları tespit edildi. Telefon şüphelilerin sattığı kişiden alınıp sahibine teslim edildi.

Telefonu çalan 2 şüphelinin kaçmaya çalışması bölgedeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Cep Telefonu Konya 3.Sayfa Güncel Haberler

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