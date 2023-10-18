Konya'da Engelli Aracı Çalan Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

Konya'nın Akşehir ilçesindeki bir evden 3 tekerli engelli aracını çalan hırsızlık şüphelisi 2 kişi polis tarafından yakalandı.

Olay, 3 gün önce Yarenler Mahallesi Beşkavak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.'ye ait evden 3 tekerlekli engelli aracının olmadığını fark etti. Aracının çalındığını anlayan M.K., polis merkezine giderek şikayette bulundu. Araştırma başlatan Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları kamera incelemeleri sonucunda 3 tekerli aracı C.Y. (19) ve Y.E. (23) isimli şahısların çaldığını tespit etti. Şüphelilerin adreslerini de belirleyen polis ekipleri, düzenlediği baskınla 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Polisin yaptığı incelemeler neticesinde çalınan 3 tekerli aracın, D-300 Karayolu'nda bulunan bir akaryakıt istasyonunda Konya'dan gelen 2 kişiye satıldığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler C.Y. ve Y.E. hakkında "evden motosiklet hırsızlığı" suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. - KONYA