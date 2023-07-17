Konya'da elektrikli bisiklet kazası: 1 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen elektrikli bisiklet kazasında 1 kişi yaralandı. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi.

Konya'nın Kulu ilçesinde elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.15 sıralarında Kulu Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.K.'nin kullandığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklet, sürücünün kontrolünden çıkması sonucu devrildi. Kazada sürücü yere savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA