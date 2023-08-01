Konya'da elektrikli bisiklet kazası: 1 kişi yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.45 sıralarında hastane kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İ.B.'nin kullandığı elektrikli bisiklet, sürücünün kontrolünden çıkması sonucu devrildi. Kazada sürücü yere savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA