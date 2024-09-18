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Konya'da Elektrikli Bisiklet Devrildi, 2 Kişi Yaralandı

Konya'da Elektrikli Bisiklet Devrildi, 2 Kişi Yaralandı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde Zahide C. idaresindeki elektrikli bisiklet devrildi. Kaza sonucunda sürücü ve yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde devrilen elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı

Zahide C. idaresindeki 42 AOF 683 plakalı elektrikli bisiklet, Mustafa Üstündağ Caddesi'nde devrildi.

Kazada, sürücü Zahide C. ile bisiklette bulunan Yusuf C. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel

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