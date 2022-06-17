Konya'da elektrikli bisiklet çalan kişi kamera kayıtları sayesinde yakalandı Konya'da elektrikli bisiklet hırsızlığıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı. Konya'da elektrikli bisiklet hırsızlığıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Akıncılar Mahallesi Demirsöz Sokağı'nda elektrikli bisiklet hırsızlığı ihbarı üzerine olay yerinde inceleme başlattı. Olay yerindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, maskeli bir kişinin, levyeyle kilidini kırdığı elektrikli bisikleti çaldığını belirlendi. Zanlının çaldığı elektrikli bisikletle uzaklaştığı yöndeki birçok iş yeri ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına ait 24 görüntünün 56 saatlik analizinde, şüphelinin Cüneyt Rahim S. olduğu tespit edildi. Şüphelinin Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde farklı adreslerde saklandığı bilgisine ulaşan ekipler, devriye görevinde "dur" ihtarına uymayan zanlıyı kovalamaca sonucu yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. AA / Zehra Melek Çat - Güncel Emniyet Müdürlüğü Konya Güncel Haberler

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