KONYA'DA EKİLİ ARAZİLER SU ALTINDA KALDI

KONYA'nın Ereğli ve Karapınar ilçelerinde sağanak nedeniyle ekili araziler sular altında kaldı.

Ereğli ve Karapınar ilçelerinde sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Ereğli'nin Beyören Mahallesi ile Karapınar'ın Oymalı Mahallesinde ekili araziler sular altında kaldı. Ekili arazileri sular altında kalan çiftçiler o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Tarım İl Müdürlüğü görevlileri bölgede yarından itibaren hasar tespit çalışması başlatacak. (DHA)