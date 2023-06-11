Üye Girişi
Haberi Paylaş

KONYA'DA EKİLİ ARAZİLER SU ALTINDA KALDI

Güncel Haberler

KONYA'nın Ereğli ve Karapınar ilçelerinde sağanak nedeniyle ekili araziler sular altında kaldı.

KONYA'nın Ereğli ve Karapınar ilçelerinde sağanak nedeniyle ekili araziler sular altında kaldı.

Ereğli ve Karapınar ilçelerinde sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Ereğli'nin Beyören Mahallesi ile Karapınar'ın Oymalı Mahallesinde ekili araziler sular altında kaldı. Ekili arazileri sular altında kalan çiftçiler o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Tarım İl Müdürlüğü görevlileri bölgede yarından itibaren hasar tespit çalışması başlatacak. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Karapınar Ereğli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title