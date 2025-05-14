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Konya'da Ehliyet Alımında Usulsüzlük Operasyonu: 12 Gözaltı

Konya'da Ehliyet Alımında Usulsüzlük Operasyonu: 12 Gözaltı
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Konya, Şanlıurfa ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, ehliyet almak için düzenlenen usulsüzlük suçlamasıyla 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sahte belgelerle ehliyet çıkarma faaliyetleri ortaya çıkarıldı.

Konya merkezli 3 ilde ehliyet alımında usulsüzlük yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sürücü belgesi alamayanların, para karşılığında ehliyet sahibi olmalarını sağladıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Konya, Şanlıurfa ve Gaziantep'te belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 12 zanlıyı yakaladı.

Yapılan aramalarda ele geçirilen 5 sürücü belgesi, kimlik kartı ve çeşitli dijital materyallere el konuldu.

Organize şekilde hareket ettikleri belirlenen şüphelilerin, sürücü belgesi alamayan adayları ilçe nüfus müdürlüklerine yönlendirerek, montajlanmış fotoğrafla sahte kimlik kartı çıkarttıkları, ardından bu kişileri anlaştıkları sürücü kurslarına kayıt yaptırdıkları, çıkartılan sahte kimlik ve sınav belgeleriyle, "joker" olarak adlandırılan başka kişiler sınava sokularak, sürücü adaylarına ehliyet almaya hak kazandırdıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel
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