Konya'da Ebru Küçüktaşdemir'in Cenazesi Defnedildi
Konya'da eşi Abdullah Küçüktaşdemir tarafından bıçaklanarak öldürülen Ebru Küçüktaşdemir'in cenazesi, memleketi Beyşehir'e götürüldü ve toprağa verildi. Yakınları mezarına çiçek bıraktı.
Konya'da 'Tehdit ve hakaret' suçundan 7 kaydı bulunan ayrı yaşadığı eşi Abdullah Küçüktaşdemir'ın bıçaklayarak öldürdüğü Ebru Küçüktaşdemir'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından bugün memleketi Beyşehir ilçesine götürüldü. Küçüktaşdemir'in cenazesi öğle namazı sonrası kılınan namazın ardından Beyşehir Musalla Mezarlığına defnedildi. Yakınları ve meslektaşları da Küçüktaşdemir'in mezarı çiçek bıraktı.
Haber- Kamera: Muhammed SIDAL BEYŞEHİR KONYA DHA