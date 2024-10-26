Konya'da Ebru Küçüktaşdemir'in Cenazesi Defnedildi

Konya'da 'Tehdit ve hakaret' suçundan 7 kaydı bulunan ayrı yaşadığı eşi Abdullah Küçüktaşdemir'ın bıçaklayarak öldürdüğü Ebru Küçüktaşdemir'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından bugün memleketi Beyşehir ilçesine götürüldü. Küçüktaşdemir'in cenazesi öğle namazı sonrası kılınan namazın ardından Beyşehir Musalla Mezarlığına defnedildi. Yakınları ve meslektaşları da Küçüktaşdemir'in mezarı çiçek bıraktı.

Haber- Kamera: Muhammed SIDAL BEYŞEHİR KONYA DHA