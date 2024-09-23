Üye Girişi
Haberler

Konya'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 9 Yakalandı, Sürücü Tutuklandı

Konya'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 9 Yakalandı, Sürücü Tutuklandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da köy yollarında durdurulan bir araçta 9 düzensiz göçmen yakalandı. Araç sürücüsü göçmen kaçakçılığı suçuyla tutuklanırken, göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Konya'da 9 düzensiz göçmen yakalandı, aracın sürücüsü göçmen kaçakçılığı iddiasıyla tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından, köy yollarını kullanarak sınır illerden batı illerine doğru ilerlediği tespit edilen araç Konya'da durduruldu.

Araç içerisinde 3'ü çeşitli suçlardan aranan 9 düzensiz göçmenin olduğu, araç sürücüsünün "göçmen kaçakçılığı" suçundan arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. "Korsan taşımacılık" suçundan 58 bin 227 lira ceza uygulanan araç 60 gün trafikten men edildi.

Düzensiz göçmenler de sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel

İnsan Hakları Göçmenler Güvenlik Politika 3-sayfa Güncel Göçmen konya Hukuk Suç

İstanbul'da Şeyda polisi şehit eden saldırgan tutuklandı

Şeyda polisi şehit eden hain tutuklandı

 Lübnan'da ortalık yangın yeri! İsrail bombaladığı ülkede telefonlara bu mesajı atıyor

Bilanço çok ağır! İsrail Lübnan'da telefonlara bu mesajı atıyor

 Şehit polise eşinden kahreden veda: İzin aldık gelecektik, vatan sağ olsun

Şehit polise memleketinde acı veda
CHP'li vekilin kaçakçılık yapılan aracıyla ilgili şüphe uyandıran gerçek

CHP'li vekilin kaçakçılık yapılan aracıyla ilgili şüphe uyandıran gerçek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güzel Aşklar Diyarı dizisi gerçek mi, yaşanmış hikaye mi? Güzel Aşklar Diyarı dizisi kitaptan, yabancı diziden uyarlama mı? Gaziantep FK Trabzonspor maçı hangi kanalda? Gaziantep TS maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Güzel Aşklar Diyarı SON BÖLÜM izle! Güzel Aşklar Diyarı 1. bölüm FULL HD izleme linki var mı? Güzel Aşklar Diyarı hangi kanalda yayınlanıyor? Güzel Aşklar Diyarı bugün var mı? Ali Koç istifa edecek mi? Güzel Aşklar Diyarı dizisi oyuncuları ve karakterleri kimler? Pazartesi hangi diziler var? 23 Eylül TV'de bu akşamki diziler Güzel Aşklar Diyarı konusu ne? Güzel Aşklar Diyarı dizisi neyi anlatıyor? Güzel Aşklar Diyarı CANLI izle! Güzel Aşklar Diyarı 1. Bölüm Kanal kesintisiz HD izleme linki var mı? AAG ve FAA ne demek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });