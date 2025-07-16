Konya'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 7 Göçmen Yakalandı, 1 Şüpheli Tutuklandı

Konya'da 7 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmen taşıdığı değerlendirilen bir aracı, İstanbul yolunda durdurdu.

Yabancı uyruklu H.Ş'nin kullandığı araçta, 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Gözaltına alınan sürücü "göçmen kaçakçılığı" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, korsan taşımacılık nedeniyle 50 bin 726 lira idari para cezası uygulandı.

Yakalanan göçmenlerden yaşı küçük olanı Çocuk Şube Müdürlüğü'ne, diğerleri ise sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne gönderildi.