Konya'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 5 Tutuklama

Konya'da gerçekleştirilen operasyonlarda 13 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı, araç sürücülerine toplam 231 bin 960 lira idari para cezası kesildi. Yakalanan göçmenler sınır dışı edilmek üzere GÖKSEM'e teslim edildi.

Konya'da 13 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonlarda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Büsan Sanayi Kavşağı yakınlarında durdurulan iki araçta 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Beyşehir ilçesinde durdurulan başka bir araçta da diğer araçlarda bulunan göçmenlere ait eşyalar bulundu. Bu araçlardaki 4 zanlı gözaltına alındı.

Aynı çalışma kapsamında Adana-Ereğli çevre yolunda durdurulan başka bir araçta da 4 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan araç sürücüsü H.Z'nin daha önce göçmen kaçakçılığı suçundan kaydının bulunduğu belirlendi.

Yakalanan 13 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.

Gözaltına alınan 4 araç sürücüsüne toplam 231 bin 960 lira idari para cezası uygulanırken, 4 araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Gözaltına alınan 5 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Zehra Melek Tuğlu - Güncel
