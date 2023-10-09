Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu

İzmir merkezli yürütülen silah kaçakçılığı operasyonu çerçevesinde Konya'nın Beyşehir ilçesinde 3 ayrı ikamette yapılan aramada çok sayıda yasa dışı üretilen silah ve parçaları ile mühimmat ele geçirildi.

İzmir merkezli yürütülen silah kaçakçılığı operasyonu çerçevesinde Konya'nın Beyşehir ilçesinde 3 ayrı ikamette yapılan aramada çok sayıda yasa dışı üretilen silah ve parçaları ile mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin silah kaçakçılığına yönelik olarak düzenlediği operasyonun Beyşehir ayağında İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu Amirliği ekipleri tarafından şehir merkezindeki 3 farklı adreste savcılıktan alınan arama kararına istinaden arama gerçekleştirildi. Şüphelilerden H.Ç.'ye ait ikametgahta yapılan aramada, 1 av tüfeğinden çevirme toplu tabanca, 1 kısa namlu pompalı tüfek, 9 muhtelif tabanca parçası, 1 yiv ve set açılmış tabanca namlusu, 39 tabanca mermisi, 3 av tüfeği fişeği, A.K.'nin evinde yapılan aramada 1 tabanca şarjörü, İ.E.'nin ikametinde ise 2 ruhsatsız şarjörlü av tüfeği ile 4 şarjör ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde 6 suçtan kaydı olan H.Ç. ile 2 suçtan kaydı olan A.K. gözaltına alınırken, 1 suç kaydına rastlanan adresinde bulunamayan İ.E. ise daha sonra yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden H.Ç. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli ise adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı. - KONYA