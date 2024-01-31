Konya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Konya'da gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadınlara fuhuş yaptırdığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda H.İ, B.G, B.G. ile D.D. yakalandı. Zanlılardan 3'ü tutuklanırken, D.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Konya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kadınlara fuhuş yaptırdığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, belirlenen 8 adrese eş zamanlı yaptığı operasyonda H.İ, B.G, B.G. ile D.D'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, D.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.