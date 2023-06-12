Konya'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 4 kişi yakalandı
Güncel Haberler
Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin Konya İl Jandarma Komutanlığında adli işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Taner Aydın - Güncel