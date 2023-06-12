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Konya'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 4 kişi yakalandı

Konya'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 4 kişi yakalandı

Güncel Haberler

Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin Konya İl Jandarma Komutanlığında adli işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Taner Aydın - Güncel

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