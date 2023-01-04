Konya'da 'dur' ihtarına uymayan sürücüye 31 bin 364 lira para cezası

Konya'da polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüye 31 bin 364 lira para cezası kesildi, aracı trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında bir otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle kaçarken kovalamaca sonrası yakalandı.

Yapılan kontrolde sürücü Z.G'nin 1.47 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri, yaptığı kontrolde, aracın trafikten çekme belgeli olduğunu, plakanın da başka bir araca ait olduğunu belirledi.

Sürücüye, "alkolü araç kullanmak", "sürücü belgesi bulundurmamak", "dur ikazına uymamak", "çekme belgeli aracı kara yolunda kullanmak" ve "başka bir araca tescilli plakayı takarak kullanmak", suçlarından 31 bin 364 lira para cezası uygulandı.

Sürücü belgesine 2 yıl 2 ay el konulan Z.G'nin aracı, trafikten men edildi.