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Konya'da Dur İhtarı ile Başlayan Kovalamaca

Konya'da Dur İhtarı ile Başlayan Kovalamaca
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Konya'da dur ihtarına uymayan bir sürücü, polisle yaşanan kovalamaca sonucunda yakalandı. Hakkında 5 suç kaydı bulunan sürücünün aracında esrar ve sentetik ecza bulundu.

Konya'da "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Aşağıpınarbaşı Mahallesi'nde, park halinde bulunan otomobilin içindeki kişiyi şüphe üzerine sorgulamak istedi.

"Dur" ihtarına uymayarak polislerin üzerine otomobilini süren şüpheli, polis aracına da çarparak uzaklaşmaya başladı.

Kovalamacanın ardından şüpheli, Karaömerler Mahallesi'nde yakalandı.

Hakkında 5 suç kaydı olduğu öğrenilen sürücü O.B'nin (48) üst ve aracında yapılan aramada 1,5 gram esrar, sentetik ecza maddesi ile kesici aletler ele geçirildi.

Hakkında adli ve idari işlem başlatılan şüpheliye, 61 bin 979 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Güncel
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