Konya'da düğünlerde silahla havaya ateş açanlara operasyon

Konya'da polis ekipleri, düğünlerde ve asker eğlencelerinde silahla havaya ateş açan magandalara karşı yaptığı çalışmada 25 adet silah ele geçirirken, 9 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Konya'da polis ekipleri, düğünlerde ve asker eğlencelerinde silahla havaya ateş açan magandalara karşı yaptığı çalışmada 25 adet silah ele geçirirken, 9 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri asker eğlenceleri ve düğünlerde maganda kurşunuyla can kaybı ve yaralanmaları engellemek için kentin birçok noktasında denetimlerini sürdürürken, gelen ihbarları değerlendiriyor. Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Karaarslan Üzümcü Mahallesi'nde düzenlenen düğünlerden gelen silah atma ihbarlarını değerlendirmeye aldı. Ekipler 2 ayrı adreste, 12 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet av tüfeği ele geçirdi. Ele geçirilen silahlar ile ilgili 6 şahsa yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ise Karatay ilçesinde 2 farklı mahalledeki düğünlerde havaya rastgele ateş edilmesi ihbarı üzerine çalışma başlattı. Adreslerde yapılan çalışmada, 8 adet kurusıkı tabanca ele geçirilirken, 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, özellikle yaz aylarında artan düğün merasimlerine ve asker eğlencelerine dikkat çekilerek, "Sizin eğlenceniz başka insanların acısı olmasın, düğün evi yas evi olmasın. Eğlencelerde silah kullanımı anlık olarak beklenmeyen sonuçlara neden olabilir" denildi. - KONYA