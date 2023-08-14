Konya'da Düğünde Havaya Ateş Edildi

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde bir düğünde havaya sırayla av tüfeği ve tabancalarla ateş eden şahıslar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Çevredeki vatandaşlar ve çocuklar korku dolu anlar yaşadı.

Konya'da katıldıkları düğünde havaya sırayla av tüfeği ve tabancalarla ateş eden şahıslar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Kadınhanı ilçesinde bir düğünde elektrik tellerinin bulunduğu alanda 1 kişi pompalı tüfekle, 2 kişi ise tabancayla çevredeki vatandaşları umursamadan havaya sırayla defalarca ateş etti. Şahıslardan biri tabanca ile ateş etmeyi bıraktıktan sonra, diğer şahıslar ise ateş etmeye devam etti. Şahısların havaya ateş ettiği düğünde bulunan bazı çocukların kulaklarını kapatarak korktukları da dikkat çekti. Düğünde yaşanan bu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - KONYA