Düğünde drift yapan sürücülere 36 bin 500 lira ceza - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düğünde drift yapan sürücülere 36 bin 500 lira ceza

AA - Serhat Çetinkaya - Güncel
 - Güncelleme:

Konya'nın Ereğli ilçesinde düğünde drift yapan 4 sürücüye 36 bin 500 lira ceza kesildi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde düğünde drift yapan 4 sürücüye 36 bin 500 lira ceza kesildi.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir düğünde drift yapan otomobillerin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili harekete geçti.

Polis ekipleri, görüntülerden otomobillerin plakalarını tespit ettikten sonra kamera kayıtlarını inceleyerek sürücülere ulaştı.

Tespit edilen 4 sürücüye 36 bin 500 lira ceza uygulanırken, otomobillerin ruhsat sahipleri hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan işlem başlatıldı.

AA / Serhat Çetinkaya - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title