Düğünde drift yapan sürücülere 36 bin 500 lira ceza - Haberler

Düğünde drift yapan sürücülere 36 bin 500 lira ceza
AA - Serhat Çetinkaya - Güncel
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Konya'nın Ereğli ilçesinde düğünde drift yapan 4 sürücüye 36 bin 500 lira ceza kesildi.
Konya'nın Ereğli ilçesinde düğünde drift yapan 4 sürücüye 36 bin 500 lira ceza kesildi.
Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir düğünde drift yapan otomobillerin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili harekete geçti.
Polis ekipleri, görüntülerden otomobillerin plakalarını tespit ettikten sonra kamera kayıtlarını inceleyerek sürücülere ulaştı.
Tespit edilen 4 sürücüye 36 bin 500 lira ceza uygulanırken, otomobillerin ruhsat sahipleri hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan işlem başlatıldı.
AA / Serhat Çetinkaya - Güncel