Konya'da düğün ve asker uğurlama merasimlerinde silah ele geçirildi

Konya'da düğün ve asker uğurlama gibi merasimlerde havaya ateş eden magandalara yönelik polisin gerçekleştirdiği çalışmalarda, 12 adet tabanca, 9 adet tüfek, 4 adet kuru sıkı tabanca, 600 adet kurusıkı tabanca fişeği ve 100 adet pompalı tüfek fişeği ele geçirildi.

Konya'da düğün ve asker uğurlama gibi merasimlerde magandalara yönelik polisin gerçekleştirdiği çalışmalarda, 12 adet tabanca, 9 adet tüfek, 4 adet kuru sıkı tabanca, 600 adet kurusıkı tabanca fişeği ve 100 adet pompalı tüfek fişeği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğün ve asker uğurlama gibi merasimlerde havaya ateş eden magandaları takibe aldı. Merkez Karatay ve Meram İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, son 5 gün içerisinde denetimler gerçekleştirdi. Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, Karaaslan Dede Mahallesindeki bir düğüne giderek araştırma yaptı. Yapılan çalışmada F.G. isimli şahsın üzerinden 1 adet pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 600 adet kurusıkı tabanca fişeği ile 100 adet pompalı tüfek fişeği ele geçirildi. Ekiplerin yaptığı diğer çalışmalarda ise 3 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri de yaptıkları çalışmalarda 12 adet tabanca, 8 adet tüfek ele geçirdi. Ele geçirilen silahlara el konulurken, düğün magandaları hakkında '6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler kanunun' gerekli maddelerince adli ve idari işlem başlatıldı.

"Düğün evi yas evi olmasın"

Emniyet güçlerinin tüm uyarı ve denetimlerine rağmen düğün merasimlerinde silah atma olayları devam ediyor. Emniyet yetkilileri "Düğün evi yas evi olmasın" diyerek, vatandaşların can güvenliğini hiçe sayarak silahla atış yapan magandalara yönelik denetimlerin devam edeceğini ve gerekli yaptırımların uygulanacağını ifade etti. - KONYA