Konya'da düğün salonunda bıçaklı kavga: 3 yaralı

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki bir düğün salonunda çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve E.C.T, L.T. ve Ö.S bıçakla yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.