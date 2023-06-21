Konya'da düğün salonunda bıçaklı kavga: 3 yaralı
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Konya'nın Selçuklu ilçesindeki bir düğün salonunda çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve E.C.T, L.T. ve Ö.S bıçakla yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Konya'nın Selçuklu ilçesindeki bir düğün salonunda çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Hüsamettin Çelebi Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.C.T, L.T. ve Ö.S bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis 3 kişiyi yaralayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.