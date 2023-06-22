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Konya'da düğün salonunda bıçaklı kavga: 2 şüpheli gözaltına alındı

Konya'da düğün salonunda bıçaklı kavga: 2 şüpheli gözaltına alındı

Güncel Haberler

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki bir düğün salonunda, 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki bir düğün salonunda, 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, iki gün önce Hüsamettin Çelebi Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda çıkan bıçaklı kavgada, 3 kişiyi yaralayan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, olayla ilgili M.A.A. ile H.B.A'yı tespit edilen adreslerde gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerden H.B.A. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, M.A.A. adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel

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