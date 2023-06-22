Konya'da düğün salonunda bıçaklı kavga: 2 şüpheli gözaltına alındı

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki bir düğün salonunda, 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki bir düğün salonunda, 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, iki gün önce Hüsamettin Çelebi Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda çıkan bıçaklı kavgada, 3 kişiyi yaralayan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, olayla ilgili M.A.A. ile H.B.A'yı tespit edilen adreslerde gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerden H.B.A. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, M.A.A. adliyeye sevk edildi.