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Konya'da düğün salonu balkonundan düşen çocuk ağır yaralandı

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Konya'nın Kulu ilçesinde bir düğün salonunun balkonundan düşen 6 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Olayın ardından çocuk, Kulu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde düğün salonu balkonundan düşen 6 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Alparslan Mahallesindeki bir düğün salonunun 2. katındaki törende E.E, diğer çocuklarla oynarken, dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan çocuk, Kulu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Konya'ya gönderildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel

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