Konya'da drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza kesildi Güncel Haberler Konya'da aracıyla drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira para cezası uygulandı. Konya'da aracıyla drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira para cezası uygulandı. Karatay ilçesi Kudüs Caddesi'nde bir aracın, yolu kapatan başka bir aracın etrafında drift yaptığını gören vatandaşlar durumu polis bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yolu kapatan aracın sürücüsü Selman A. ile drift yapan aracın sürücüsü Mustafa A'yı yakaladı. Sürücülerin, sosyal medyada paylaşmak üzere drift yapıp, video çektiklerini söyledikleri öğrenildi. Selman A'ya "hatalı park" ve "trafik güvenliğini tehlikeye atmaktan" 872 lira ceza yazan ekipler, drift yapan aracın sürücüsü Mustafa A'ya da 20 bin 342 lira para cezası uyguladı ve ehliyetine el koydu. Kaynak: AA / Güncel Kudüs Konya Güncel Haberler

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