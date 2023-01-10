Konya'da drift yapan alkollü sürücüye 60 bin 744 lira ceza verildi Güncel Haberler Konya'da drift yaparken polis aracını görüp kaçan ve gözaltına alınmasının ardından çeşitli suçlardan 60 bin 744 lira ceza uygulanan sürücü, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Konya'da drift yaparken polis aracını görüp kaçan ve gözaltına alınmasının ardından çeşitli suçlardan 60 bin 744 lira ceza uygulanan sürücü, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Selçuklu ilçesindeki bir kavşakta drift yapan otomobili gören polis ekibi, sürücüye "dur" ikazında bulundu. Kaçan sürücünün, EDS ve PTS kayıtlarından Yeni İstanbul Caddesi'nden Bosnahersek Mahallesi'ne doğru gittiği belirlendi. Yaşanan kovalamaca sırasında kaldırıma çarparak kaza yapınca yakalanan Berat T'nin 2,48 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye, "alkollü araç kullanmak, drift yapmak, dur ikazına uymamak, tehlikeli şerit değiştirmek, kırmızı ışık ihlali yapmak, aracında cam filmi ve abartılı egzoz bulundurmak" suçlarından 60 bin 744 lira ceza kesildi. Adli işlemleri için emniyete götürülen Berat T'nin otomobili trafikten men edildi. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Berat T, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "görevi yaptırmamak için direnme suçundan" tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel İstanbul Caddesi Konya Güncel Haberler

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