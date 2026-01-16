Haberler

Konya'da drift atan 7 sürücüye 445 bin 574 lira ceza kesildi

Konya'da caddelerde drift yapan 7 sürücüyü denetleyen polis ekipleri, toplamda 445 bin 574 lira ceza keserken, 6 sürücünün ehliyetine el konuldu, bir sürücünün ehliyeti iptal edildi.

Konya'da caddelerde drift attığı tespit edilen 7 sürücüye 445 bin 574 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Caddelerde drift yaptığı belirlenen 7 sürücüden 6'sının ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Bir sürücünün ehliyeti ise 5 yıl içerisinde ikinci kez drift atarken yakalanması nedeniyle iptal edildi.

Ayrıca sürücülere toplam 445 bin 574 lira ceza kesilirken, otomobillerden 2'si 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel
