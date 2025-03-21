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Konya'da Down Sendromlu Bireyler İçin Örnek Proje Ziyareti

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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında dezavantajlı bireylerin topluma kazandırılması için sürdürülen projelere vurgu yapıldı. Proje, Türkiye'ye örnek gösteriliyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi'ni (DOSD) ziyaret etti.

Altay, Konya belediyeleri olarak dezavantajlı bireylerin topluma kazandırılmasıyla ilgili projeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Meram Belediyesi'nin hayata geçirdiği DOSD kampüsünde özel çocuklarla birlikte olduklarını belirten Altay, şunları kaydetti:

"Bir vakıfla birlikte yürüttükleri proje kapsamında down sendromlu vatandaşlarımızın topluma entegre edilmesiyle ilgili gayret ve çaba içerisindeler. Mekansal olarak Konya'ya yakışır bir tesis oldu. Ayrıca küçük yaştan başlayarak çocukların günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, topluma entegre oldukları eğitimler veriliyor. Gördüğümüz ortamdan, çok büyük bir mutluluk duyduk. Özellikle çocukların sevinci ve mutluluğu burada yapılan işin ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu bir kez daha gösteriyor. DOSD Vakfında çalışan tüm görevlilere de teşekkür ediyorum. Bu işler zahmetli, meşakkatli işler ama belediyemize işletme konusunda destek oluyorlar. Konya bu manada da örnek iş birliklerine imza atan bir şehir. Bir yandan ilçe belediyemiz bir taraftan vakfımız, hayırseverlerin eliyle vatandaşlarımızın çocuklarımızın iyi eğitim alması konusunda destek ortaya çıkıyor. Bu vesilesiyle '21 Mart Down Sendromlular' gününde bütün down sendromlu kardeşlerimi gönülden kucaklıyorum."

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da iki yıla yakın bir zamanda yaklaşık 100 öğrenciye eğitim verdiklerini söyledi.

Tesisin Türkiye'ye örnek olduğunu vurgulayan Kavuş, "Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelenler burada yaptığımız modeli inceliyor ve kendi şehirlerinde de uygulamak istiyor. Bu manada güzel bir örnek oluştu." dedi.

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen ise "Baktığınız zaman kelimelerle anlatılacak kadar kolay olmayan bir yapıyla karşı karşıyayız, çok güzel. Hem burada öğrencilerimiz kendini yetiştiriyor, topluma entegre oluyor hem de aileleri bu noktada biraz daha rahatlamış görünüyor." dedi.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel
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