Konya'da Dolunun Ardından Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Konya'da aniden bastıran dolu, ardından etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Şiddetli rüzgar bazı ağaçları kırdı, sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, su biriken bölgelerde temizlik çalışmaları başlattı.

KONYA'da aniden bastıran dolunun ardından etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde, sokak ve altgeçitler suyla doldu.Kentte saat 16.30 sıralarında gök gürültüsüyle başlayan dolu, kısa süre sonra yerini sağanağa bıraktı. Yağış nedeniyle görüş mesafesi düşerken, bazı sürücüler zor anlar yaşadı. Şiddetli rüzgar nedeniyle de bazı ağaçlar kırıldı. Merkez Selçuklu, Meram ve Karatay ilçesinde ise cadde, sokak ve bazı altgeçitler suyla doldu. Belediye ekipleri, su dolan bölgelerde vidanjör ile çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ/ KONYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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