Konya'da Dolu ve Sağanak Yağış Yaşandı

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Konya'da aniden başlayan dolu ve sağanak yağış, şehir merkezinde dolu birikintilerine ve trafik aksamalarına yol açtı. Fındık büyüklüğündeki dolu nedeniyle açık alanlarda beyazlık oluştu ve rüzgar etkisini gösterdi. Ekipler olumsuzluklara karşı hazır bekletildi.

Konya'da dolu ve sağanak yağış etkili oldu

KONYA - Konya'da aniden bastıran dolu ve sağanak yağış etkili oldu.

Konya'da şehir merkezinde başlayan gök gürültülü sağanak yağmur bir süre sonra yerini dolu yağışına bıraktı. Aniden bastıran fındık büyüklüğündeki dolu yağışıyla bazı yerlerde kaldırım kenarlarında dolu birikintileri, açık alanlarda beyazlık oluştu. Dolunun ardından yağmur yağışı devam ederken, şiddetli rüzgar da etkili oldu. Şehir genelinde trafikte de aksamalar yaşandı. Alt geçitlerde su birikintileri oluşurken, ağaçlar devrildi, dallar kırıldı. Trafikte olan sürücüler ise yağış sırasında zor anlar yaşadı. Ekipler ise olumsuzluklara karşı hazır bekletildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL İBRAHİM TAHA TAŞ - Güncel
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