Konya'da dolu etkili oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da dolu etkili oldu

AA - Abdülhamit Yaşar - Güncel
 - Güncelleme:
Konya'da dolu etkili oldu

Konya'da aniden bastıran dolu nedeniyle arazi beyaza büründü.

KONYA (AA) - Konya'da aniden bastıran dolu nedeniyle arazi beyaza büründü.

Konya-Beyşehir karayolu Sarıköy Mahallesi yakınlarında sağanak yağışın ardından dolu etkili oldu.

Fındık büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle sürücüler hızlarını düşürdü. Kimi sürücülerin de durup fotoğraf ve görüntü çektikleri görüldü.

Dolunun etkisiyle kara yolu ve arazi beyaz örtüyle kaplandı.

AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

Konya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title