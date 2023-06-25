Konya'da Dolmuşlardan Hırsızlık Yapan Zanlı Tutuklandı

Konya'da dolmuşlardan hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı günlerde park halindeki dolmuşlardan hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Konya'da dolmuşlardan hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı günlerde park halindeki dolmuşlardan hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini tespit ettiği Korhan G'yi Meram ilçesinde yakaladı.

Emniyete götürülen şüphelinin, bisikletiyle evinden 15-20 kilometre uzaklıktaki bölgelerde farklı kıyafetlerle hırsızlık yaptığı, tornavida yardımıyla camını kırdığı dolmuşlardan para ve değerli eşyaları aldığı belirlendi.

Ayrıca birçoğu hırsızlık olmak üzere 25 suç kaydı bulunan şüphelinin, daha önce de aynı suçtan gözaltına alındığı öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.