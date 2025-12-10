Haberler

Konya'da dolandırıcılıktan aranan şüpheli saklandığı gardıropta yakalandı

Güncelleme:
Konya'da 11 aydır dolandırıcılıktan aranan zanlı Mehmet A, saklandığı gardıropta gözaltına alındı. Zanlının toplam 30 milyon 168 bin 94 lira cezası bulunuyordu.

Konya'da dolandırıcılıktan 11 aydır aranan zanlı, saklandığı gardıropta gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile İstihbarat Şubesi ekipleri, dolandırıcılık ve 48 kez "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçundan toplam 30 milyon 168 bin 94 lira cezası bulunan Mehmet A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, 11 aydır aranan kişinin Meram ilçesi Yaylapınar Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Mehmet A. saklandığı gardıropta yakalandı.

Mehmet A, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel
title