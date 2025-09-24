Haberler

Konya'da Dolandırıcılık Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Konya'da polis ve savcı olarak kendini tanıtan dolandırıcıların yakalanması için düzenlenen operasyonda 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 13 bin dolar, lira, İran riyali ve diğer dolandırıcılıkla elde edilen malzemeler ele geçirildi.

Konya'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ereğli ve Karatay ilçesinde kendilerini polis veya savcı olarak tanıtıp, vatandaşları dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, izlediği 240 saatlik kamera görüntülerinden şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Ereğli ilçesinde belirlenen adreslere yönelik operasyonda D.D. (26), H.C. (23) ve M.K. (29) gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, dolandırıcılık suçundan elde edildiği değerlendirilen 13 bin dolar, 1600 lira, 251 bin 650 İran riyali, bir miktar ziynet eşyası, 3 cep telefonu ile sim kartlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel
